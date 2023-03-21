Отношения России и Китая демонстрируют устойчивую динамику развития.

Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«При общих усилиях китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном, гуманитарном и межрегиональном измерениях», — отметил китайский лидер.