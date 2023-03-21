Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг Лачинской дороги, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства отметил, что с 12 декабря прошлого года по настоящее время по линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста обеспечен проезд более 4700 автомобилей, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и лиц, их сопровождающих. Поэтому информация о предполагаемой блокаде этой дороги является лживой пропагандой Армении.

Президент Азербайджана подчеркнул, что вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией альтернативной дороги для осуществления незаконных военных перевозок, ротации личного состава на наших территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана. В этой связи глава нашего государства особо подчеркнул необходимость создания пункта пропуска на последней точке Лачинской дороги на границе с Арменией.

Ильхам Алиев заявил, что в последние недели армянская сторона злоупотребляет размещением миссии Европейского Союза в этой стране и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан полностью привержен мирной повестке дня, готов к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения в ближайшее время, и представил армянской стороне текст мирного соглашения с последними предложениями и поправками.

Глава нашего государства сказал, что высоко оценивает усилия США и госсекретаря Энтони Блинкена в этом направлении.

Госсекретарь Энтони Блинкен еще раз подчеркнул, что США продолжат свои усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписанию мирного договора.

Глава государства также отметил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха, в частности, они были приглашены Администрацией Президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.