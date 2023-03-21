Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как сообщили в УМК, Совет казиев представляет вниманию верующих фетву Рамазана этого года и отмечает, что, согласно письму Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана от 14 декабря 2022 номер 32/201(Ş), направленному в ответ на соответствующий запрос Управления мусульман Кавказа, Рамазан в этом году начинается 23 марта.

Сообщается, что как и каждый год, Управление мусульман Кавказа составило специальный календарь ежедневных молитв, где указано время имсака и ифтара месяца Рамазан.

Календарь размещен на сайте УМК: www.qafqazislam.com .