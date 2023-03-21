Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Китая должны вести переговоры о мире в Украине с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своей ежегодной пресс-конференции.

«Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире», — заявил Столтенберг.

При этом Столтенберг также заявил, что альянс согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружения для поставок Украине и для обороны стран-членов блока.