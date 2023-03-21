Киев готовит крупное наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Таким образом Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены отрезать России наземное сообщение с Крымом.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

По словам представителя НАТО, российские военные справедливо полагают, что основное наступление ВСУ будет проходить в Луганской и Запорожской областях. Чиновник утверждает, что украинские войска хотят «разрушить сухопутный мост в Крым».

Представитель Североатлантического альянса считает, что оружие, поставляемое Западом Киеву, ВСУ используют для вытеснения российской армии уже в мае.