В Белом доме информировали, что Пентагон в ближайшее время объявит о мерах для вероятной поставки танков Abrams Украине и это произойдет раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

«Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams в Украину раньше…», — пояснил Кирби.

Он добавил, что сейчас в Вашингтоне занимаются решением вопроса с поставками Киеву вооружения.

«Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — уточнил Кирби.