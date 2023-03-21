Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих 14 мая выборах.

Как передают в прямом эфире местные телеканалы, представители Партии справедливости и развития Эрдогана прибыли во вторник в ЦИК, чтобы передать документы для его регистрации.

На данный момент о планах бороться за высший государственный пост заявили 18 политиков. Главным конкурентом Эрдогана, как ожидается, будет председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.