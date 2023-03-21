Сегодня день рождения Ашуга Алескера (1821-1926), гения азербайджанской поэзии и выдающегося представителя ашугской школы махала Гейча.

Как сообщили в Общине Западного Азербайджана, Ашуг Алескер, родившийся в 1821 году в селе Агкильса махала Гейча Иреванского ханства, освоил ашугское искусство под руководством другого известного мастера ашугской школы Гейчи Ашуга Алы.

Ашуг Алескер своим непревзойденным художественным и эстетическим мастерством создавал произведения, отражающие дух его народа, вдохнул новую жизнь в тысячелетние традиции искусства ашугов. Проникнутые любовью к родному языку и родной природе, его глубоко трогательные патриотические творения служат ярким свидетельством безграничных возможностей самовыражения. Произведения Ашуга Алескера, отличающиеся философской глубиной и поэтической лирикой, стали неотъемлемой частью наследия азербайджанской литературы.

Поэзия Ашуга Алескера сыграла большую роль во включении азербайджанского ашугского искусства в список охраняемого мирового нематериального культурного наследия.

Благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева богатое литературное наследие Ашуга Алескера широко пропагандировалось. По инициативе Гейдара Алиева 150-летие ашуга было отмечено на высшем государственном уровне, в память о нем в древнем махале Гёйча Западного Азербайджана, в его родном селе установлен памятник.

«С болью в сердце отмечаем, что правительство Армении уничтожило памятник Ашугу Алескеру, а также большую часть оставшегося на территории этой страны культурного наследия Азербайджана. Сегодня мы – азербайджанцы, изгнанные из Армении, с гордостью отмечаем день рождения Ашуга Алескера, творчество которого лелеем как всеобщее достояние, и скорбим о нашем уничтоженном культурном наследии в Западном Азербайджане.

Мы по-прежнему не имеем возможности посетить могилу Ашуга Алескера и другое наше культурное наследие, наши святилища и кладбища, которые мы оставили в Армении при изгнании из этой страны. Наши обращения к международному сообществу с просьбой дать нам возможность посетить эти места остались без ответа. Мы все еще ждем ответа на наше обращение по этому поводу к председателю Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, который направил в Армению миссию с соответствующим мандатом для реализации мер доверия».