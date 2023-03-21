В Черном море состоялись учебные стрельбы экипажей малых ракетных кораблей «Грайворон», «Вышний Волочек» и «Ингушетия» Черноморского флота России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что по замыслу учений «противник» попытался установить минные заграждения на морских путях российского флота, но его обнаружили с помощью беспилотника морской авиации и сил ПВО, после чего передали координаты нарушителя отряду малых ракетных кораблей для нанесения удара.

«При получении задачи МРК «Грайворон», «Вышний Волочек» и «Ингушетия» совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника. Точным огнем моряки поразили корабельный морской щит-мишень. После этого они выполнили стрельбу по макетам плавающих мин», — говорится в сообщении.