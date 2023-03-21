Мирному процессу препятствует деструктивная позиция Армении, которая отказывается от прямых переговоров с Азербайджаном и использует любой предлог, чтобы уклониться от мирного процесса.

Об этом в интервью France 24 заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

«Азербайджан предложил подписать с Арменией мирный договор на основе основополагающих норм и принципов международного права. Одним из этих принципов является уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ друг друга. Уже несколько месяцев власть Армении с помощью СМИ и диаспоры вводит в заблуждение международное сообщество и препятствует мирному процессу, демонстрируя деструктивную позицию», – отметил Э.Амирбеков.

Азербайджан считает, подчеркнул он, что альтернативы миру нет. Рано или поздно двум народам придется перевернуть страницу вражды и попытаться построить нормальные и добрососедские отношения на основе уважения к международному праву. Одним из таких предлогов, которые Армения использует, чтобы уклониться от мирного процесса, стала и ситуация на Лачинской дороге, отметил он.

Выразив несогласие с использованием слова «блокада», Эльчин Амирбеков сказал: «Лачинская дорога не была заблокирована Азербайджаном. Дорога использовалась для незаконной переброски в Карабахский регион Азербайджана оружия, противопехотных мин и военнослужащих с целью усиления военного потенциала Армении на суверенной территории Азербайджана, где до сих пор находятся 10 тысяч армянских солдат».

По его словам, последней каплей для начала акции на дороге стала интенсификация вывоза полезных ископаемых и природных ресурсов Азербайджана по Лачинской дороге в Армению для последующего экспорта. «Согласно трехстороннему Заявлению, Лачинская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях», — отметил он.

Амирбеков добавил, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) является единственной международной организацией, действующей на этой дороге, и что МККК находится в тесном контакте с азербайджанской стороной.

Азербайджан требует прозрачности передвижения, чтобы не допустить использования Лачинской дороги в незаконных целях, сказал он.

Подчеркнув, что Азербайджан готов к любому посредничеству, чтобы разрешить разногласия и, наконец, достичь мирного соглашения, Эльчин Амирбеков заявил: «Мы призываем Армению вернуться к столу переговоров, а не манипулировать международным общественным мнением».