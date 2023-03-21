Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил во вторник, что пригласил президента России Владимира Путина в Китай в этом году.

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути». В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие», — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Председатель КНР также пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей. Мишустин принял приглашение Си Цзиньпина.

Как отметил Си Цзиньпин, инициатива «Один пояс — один путь» всегда была «важной сферой сотрудничества в контактах Китая и России».