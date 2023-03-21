Руководитель иранского Министерства экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что банковские платежные системы Ирана и России уже соединены друг с другом, скоро они смогут открывать счета компаниям обеих стран и совершать платежи без использования SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом», — рассказал министр.

Он утверждает, что в ближайшем будущем кредитные организации двух стран, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать счета своим компаниям.

По его словам, после устранения барьеров в выполнении валютных операций между двумя государствами Тегеран и Москва смогут достигнуть расширения торгово-экономических отношений.

Хандузи подчеркнул, что два государства смогут интегрировать банковские платформы для совершения платежей без необходимости в использовании SWIFT и других банковских систем передачи информации и совершения платежей.