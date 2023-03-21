Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Rheinische Post.

«Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив», — рассказал Шольц изданию.

Вместе с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. По его словам, нужно быть готовы к тому, что его разрешение может занять много времени, и даже когда противостояние закончится, все сразу не придет в норму.

«Но мы также не должны прекращать наши усилия по окончанию этого конфликта», — подытожил политик.