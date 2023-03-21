Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 10 летательных аппаратов и 2 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в Twitter.

«Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 10 летательных аппаратов и 2 корабля НОАК», — отмечается в заявлении.

Три летательных аппарата, утверждается в сообщении, вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в ее юго-западной и юго-восточной частях. Речь идет о самолете радиолокационной разведки Y-8, разведывательном беспилотнике типа BZK-005 и многоцелевом вертолете Z-9.

Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и разворачивали зенитные ракетные комплексы.