Открытие сухопутной границы с Турцией – это не угроза для экономики Армении, а возможность. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил министр экономики страны Ваан Керобян, комментируя возможные последствия открытия границы для отечественной экономики.

«Граница с Турцией в том, что касается импорта, давно уже открыта. Турецкие производители не имеют никаких проблем с реализацией своей продукции в Армении и делают это давно. Другое дело, что армянские компании до сих пор не имеют выхода на турецкий рынок, и мы уверены, что открытие границы — это больше возможность, чем угроза», — сказал Керобян.

Но чтобы воспользоваться этой возможностью, армянские компании должны повысить свою производительность и эффективность, считает глава ведомства.

«Нельзя быть неграмотными, извините за резкость, иметь низкую производительность и рассчитывать, что государство должно ограждать искусственным образом. Это противоестественно, и если мы делаем такое, то вредим интересам потребителей», — сказал Керобян в ответ замечание по поводу низкой стоимости турецких товаров, особенно сельхозпродукции.

На вопрос, что Армения может экспортировать в Турцию, Керобян ответил, что в соседней стране пользуются спросом продукты питания, текстиль, ювелирные изделия, продукция алмазного производства, а также высокие технологии.

«Почти в каждой из этих сфер нам есть что предложить. А по некоторым категориям у нас есть компании, являющиеся мировыми лидерами», — сказал Керобян.

Министр экономики Армении не исключает также востребованности армянских медицинских услуг среди граждан Турции и развития медицинского туризма на турецком направлении.