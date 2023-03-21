Президент США Джо Байден в понедельник подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса. Об этом сообщил Белый дом в распространенном письменном заявлении.

«В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора Национальной разведки рассекретить определенную информацию, касающуюся происхождения COVID-19″, — отмечается в документе.

В распространенном в связи с подписанием закона письменном заявлении Байден подчеркнул, что власти США не будут раскрывать информацию, которая может нанести ущерб безопасности страны.

«При исполнении этого закона моя администрация рассекретит и распространит как можно больше данной информации в соответствии с моими конституционными полномочиями по предотвращению раскрытия информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности», — отметил американский лидер.

Он добавил, что правительство США «продолжит проводить обзор всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии».

«Я разделяю стремление Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19. В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается. Нам необходимо выяснить происхождение COVID-19, чтобы обеспечить более эффективное предотвращение будущих пандемий», — подчеркнул Байден.