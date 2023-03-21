Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства по итогам неформальной встречи двух лидеров, передает ТАСС.

«Укрепление и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире», — излагает МИД содержание заявлений председателя КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.

Кроме того, состоялся «углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу» между главами двух стран.

Китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также «против подливания масла в огонь», отмечается в МИД.

Согласно сообщению ведомства, Си Цзиньпин заверил Путина, что «Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».