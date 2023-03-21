Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолай опровергла информацию о том, что Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, правда заключается в том, что венгерская сторона изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю свою позицию, в которой было высказано, что Будапешт принимает к сведению решение МУС, но не желает его каким-либо образом комментировать.

Она подчеркнула, что если Боррель или любое другое государство Евросоюза захочет выступить с заявлением, то венгерская сторона не будет иметь возражений.