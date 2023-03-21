Венгерская компания MOL начинает использовать азербайджанскую нефть для производства различных видов топлива на своем НПЗ в Братиславе в связи с запретом на торговлю российскими нефтепродуктами, вступившим в силу в Евросоюзе 5 февраля.

Как сообщила пресс-служба компании, партия нефти сорта Azeri Light будет доставлена на завод в Братиславе с месторождений Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ) на шельфе Каспия, в разработке которых MOL принимает участие в составе международного консорциума.

Сначала нефть поступила с шельфового месторождения на Сангачальский терминал вблизи Баку, а оттуда была перекачана в турецкий порт на Средиземном море по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, среди акционеров которого также присутствует MOL. «Из порта Джейхан в Турции танкером Seavelvet в порт Омишаль в Хорватии были доставлены 90 тыс. тонн сырой нефти, которая будет транспортирована по Адриатическому трубопроводу на НПЗ компании Slovnaft (дочернее предприятие MOL — прим.) в Словакии», — уточнила венгерская компания.

Она отметила, что поставки азербайджанской нефти на НПЗ в Братиславе позволят ей создать новую производственную цепочку от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов.

«Нефть из нового источника укрепит устойчивость и гибкость группы MOL, что особенно важно после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта нефтепродуктов российского происхождения», — пояснила компания. Она считает своим приоритетом «повышение гибкости при поиске источников поставок нефти» в условиях санкционной политики ЕС.

В то же время MOL пообещала продолжать импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», поскольку «лучший способ гарантировать безопасность поставок топлива в Центральной и Восточной Европе заключается в том, чтобы найти и обеспечить альтернативные маршруты при сохранении традиционных каналов поставок».