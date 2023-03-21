Полиция применила слезоточивый газ на площади Вобан в Париже против агрессивных участников демонстрации, требующих отмены пенсионной реформы, передает ТАСС.

Стычки между участниками демонстрации и стражами порядка начались в понедельник на прилегающих к площади улицах через полчаса после того, как было объявлено, что резолюция о недоверии правительству не набрала достаточного количества голосов в Национальном собрании (нижней палате парламента). После распространения этой новости обстановка резко накалилась, участники акции начали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, поджигать мусорные баки и бросать в полицейских камни и бутылки.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе.