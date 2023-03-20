По данным источников агентства Bloomberg, правительство Венгрии заблокировало совместное заявление Европейского союза в связи с ордером на арест президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе выдал Международный уголовный суд.

Как сказано в публикации, из-за вето Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден сделать заявление от собственного имени. В нем было сказано, что ЕС «принимает во внимание» решение МУС.

«ЕС считает решение МУС началом процесса привлечения к ответственности лидеров России за преступления и зверства в Украине, которые они приказывают совершать, совершают или поощряют», – заявил Боррель.

При этом министры иностранных дел ЕС сделали собственное заявление в связи с выдачей ордера на арест Путина, которое Венгрия не подписала.

Bloomberg отмечает, что позиция Венгрии, вероятно, снова станет проблемой на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе.