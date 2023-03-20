Европейский Союз предоставит Турции один миллиард евро помощи для восстановления после разрушительных землетрясений в начале февраля, которые привели к гибели десятков тысяч людей и лишили домов миллионы.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции.

Она отметила, что совместные усилия государств-членов и институтов Европейского Союза позволили почти сразу после землетрясений оказать помощь Турции и Сирии, пострадавших от стихийного бедствия.

«Европейский Союз, его государства-члены и финансовые учреждения вместе приняли мощное обязательство. Имею удовольствие сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро для восстановления», — анонсировала фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, 180 миллионов евро будет направлено для гуманитарной помощи и восстановления в Сирии, что дополнит уже выделенный 21 миллион евро помощи.