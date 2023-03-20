Информация Politico о более 100 тысячах погибших военнослужащих ВСУ с начала войны не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч — это совершенно не соответствует действительности», — сказал Данилов.

По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1:7-8, в некоторых случаях 1:10 в пользу ВСУ.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что за год войны с Россией Украина потеряла более 100 тысяч военных убитыми.