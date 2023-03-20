Власти Турции распространили среди турецких компаний список товаров, экспорт которых в Россию запрещен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.

Запрет начал действовать 1 марта, уточнил Текделиоглу. То, что Анкара запретила транзит подсанкционных товаров в Россию, подтвердили агентству еще два неназванных источника.

Кроме того, представитель ЕС заявил агентству, что Турция дала Еврокомиссии устные гарантии, что с начала марта в Россию не будут отправляться товары, попавшие под европейские, американские или британские санкции, или те, в отношении которых действуют меры экспортного контроля.