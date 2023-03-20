Решительно осуждаем и отвергаем полные лжи и клеветы высказывания против Азербайджана, сделанные министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном в ходе встречи и совместного брифинга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 20 марта 2023 года.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к необоснованным мнениям, высказанным министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в ходе встречи и совместного брифинга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как отметил Гаджизаде, «то, что Армения, которая вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана, и не ограничиваясь этим, незаконно перебрасывает на территорию Азербайджана своих военнослужащих, непрерывно совершает военные провокации против Азербайджана, использует для разграбления природных ресурсов и минирования территории Азербайджана Лачинскую дорогу, предназначенную только для гуманитарных целей, в последнее время часто ссылается на упомянутый документ и безосновательно обвиняет Азербайджан в нарушении Трехстороннего заявления, в том числе мирного процесса, является верхом лицемерия».

«То, что Армения, осуществившая против азербайджанцев массовую этническую чистку и геноцид, обвиняет Азербайджан в том, что он якобы перекрыл Лачинскую дорогу и совершил «этническую чистку» и «геноцид» в отношении граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, является ничем иным, как очередной ложью, рассчитанной на то, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество.

Неприемлемо то, что в то время, как Азербайджан по-прежнему привержен усилиям по продвижению мирной повестки дня в регионе, Армения, чтобы подорвать этот процесс и уклониться от своих обязательств попыталась бросить тень на законную акцию протеста представителей азербайджанского гражданского общества на Лачинской дороге и обмануть международное сообщество, в том числе, как мы убедились 20 марта, прибегла к очередным провокациям в ходе пребывания миссии Евросоюза на своей территории», — говорится в его заявлении.