МИД Азербайджана отреагировал на военную провокацию, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном.

Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной службой (ГПС), 20 марта один из наших военнослужащих получил ранение в результате обстрела позиций Пограничных войск ГПС Азербайджана на высоте Агбашюрд Зангиланского района подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района.

МИД решительно осуждает эту очередную военную провокацию Армении и требует от Армении отказаться от своей все более усиливающейся в последнее время агрессивной риторики и положить конец таким действиям, усиливающим напряженность в регионе:

«Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять размещением на своей территории гражданской наблюдательной миссии Евросоюза для нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций.

Необходимо, чтобы присутствие указанной миссии в Армении не стало предлогом для отказа Армении от выполнения взятых на себя обязательств.

Всю ответственность за провокации против миротворческих мер, осуществляемых Азербайджаном в регионе несет военно-политическое руководство Армении», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.