Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) подала заявку на участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Армении Ереване.

Руководитель пресс-службы Федерации Кянан Масталиев сообщил «Репорту», что в состав команды вошли Иса Рустамов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлю (102 кг), Дадаш Дадашбейли (109 кг) и Назиля Исмаилова (49 кг).

Представитель Федерации сказал, что это предварительный список, и неясно, кто из этих спортсменов примет участие в соревнованиях.

Чемпионат пройдет с 15 по 23 апреля.