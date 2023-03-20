Международный уголовный суд должен «уважать иммунитет глав государств» и занимать «объективную и беспристрастную позицию», а также избегать «двойных стандартов», заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь относительно ордера на арест главы России. При этом он подчеркнул, что решение конфликта в Украине возможно лишь путем «диалога и переговоров».

Пекин «продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе», указал Вэньбинь. Он также отметил, что Китай будет и дальше занимать конструктивную позицию в переговорах России и Украины.