В ЮАР заявили, что «приняли к сведению» сообщение об ордере на арест президента РФ Владимира Путина.

«Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, который выдал МУС», — сказал пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвеня, комментируя предполагаемый приезд в страну Владимира Путина.

Как пишет Reuters, ожидалось, что в августе Путин посетит ЮАР, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС.

«Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами», — уточнил Магвеня.

Отметим, 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.