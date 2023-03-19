Учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии нацелены на то, чтобы послать четкий сигнал Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг, сообщает журнал Focus.

«В этом году военные маневры имеют особое значение: союзники по НАТО посылают четкий сигнал президенту России Владимиру Путину», — говорится в публикации.

По информации СМИ, в этом году в учениях задействованы около 20 000 норвежских военнослужащих. В маневрах во главе с Великобританией приняли участие еще восемь стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), сформированного в 2014 году. Учения Joint Viking призваны смоделировать ситуацию возможного нападегия на Норвегию, союзники хотят продемонстрировать, что «они могут нанести ответный удар быстро и сильно».

В статье уточняется, что в учениях реализуют сценарий атаки на страну из вымышленной страны Меринии, аналогичный «российской аннексии Крыма» в 2014 году.