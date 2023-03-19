В ближайшее время Молдова намерена присоединиться к дополнительным рестрикциям Евросоюза против ряда россиян.

Об этом сообщил в эфире «Радио Свободная Европа» вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Николай Попеску.

«Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов», — пояснил дипломат.

По его словам, в санкционный список попадут около десяти россиян. Он добавил, что решение уже принято, но нужно время, чтобы завершить все процедуры.