Двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны между Национальной гвардией Кипра и вооруженными силами Израиля подписано в Тель-Авиве.

Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство.

Оно приводит заявление Минобороны островного государства, в котором сказано, что программа двустороннего сотрудничества в оборонной сфере включает в себя проведение «значительного числа мероприятий, которые пройдут как на Кипре, так и в Израиле». Это подразумевает, в том числе проведение совместных учений.

Одновременно была подписана трехсторонняя программа сотрудничества на 2023 год между вооруженными силами Кипра, Израиля и Греции, которая, как говорится в документе, указывает на «усиление роли трех стран как фактора стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье и за его пределами».