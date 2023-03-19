Двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны между Национальной гвардией Кипра и вооруженными силами Израиля подписано в Тель-Авиве.
Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство.
Оно приводит заявление Минобороны островного государства, в котором сказано, что программа двустороннего сотрудничества в оборонной сфере включает в себя проведение «значительного числа мероприятий, которые пройдут как на Кипре, так и в Израиле». Это подразумевает, в том числе проведение совместных учений.
Одновременно была подписана трехсторонняя программа сотрудничества на 2023 год между вооруженными силами Кипра, Израиля и Греции, которая, как говорится в документе, указывает на «усиление роли трех стран как фактора стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье и за его пределами».
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