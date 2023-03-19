Армянская сторона, не прекращая ставить условия, теперь препятствует реинтеграции армянских жителей Азербайджана.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление МИД Армении от 18 марта против Азербайджана.

Отмечено, что армянская сторона совершает провокации, побуждая представителей армянских жителей выступать против предложения о проведении очередного диалога в Баку и выдвигать 3 условия в плане процесса, чтобы не допустить диалога азербайджанской стороны с армянскими жителями: «Отсюда видно, что армянская сторона «не переваривает» успешный диалог с жителями Армении за последние два года по строительству новой Лачинской дороги, Сарсангскому водохранилищу и ряду других направлений. Тот факт, что армянская сторона не скрывает своего враждебного отношения к термину «реинтеграция» и преподносит это понятие как вызов против диалога и мира, свидетельствует о ее намерении продолжать свои безосновательные территориальные претензии под новыми формами и новыми именами. Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, то она должна прекратить попытки вмешательства в контакты центральных властей Азербайджана с армянскими жителями с целью реинтеграции, должна прекратить препятствовать этому».

Айхан Гаджизаде отметил, что попытки МИД Армении убедить международную общественность в том, что эта страна не является моноэтническим государством, можно рассматривать как первые шаги Армении к пониманию того, что моноэтничность на самом деле является аномалией в многонациональном Кавказском регионе: «Относительно претензий Армении к успеху Азербайджана как многонационального государства отметим, что, хорошо известно, что на территории Азербайджана много народов живет в условиях единства и стабильности, способствуют успехам государства, их представители занимают ряд высоких должностей, в том числе в Милли Меджлисе. Армянская сторона должна понимать, что гражданство Азербайджанской Республики является не только правом, но и обязательством. Для армянских жителей, которые примут это, будут созданы необходимые условия для проживания в Азербайджане».