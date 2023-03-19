МИД Азербайджана отреагировал на заявление МИД Армении против Азербайджана от 18 марта.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде заявил, что мы решительно осуждаем и отвергаем заявление МИД Армении от 18 марта, свидетельствующее о продолжении безосновательных территориальных претензий к Азербайджанской Республике, наносящее удар по территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и являющееся грубым вмешательством в его внутренние дела.

Мы настоятельно призываем Армению, которая не может смириться с возвращением на родные земли бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами политики этнических чисток Армении, осознать реалии 44-дневной Отечественной войны в регионе и воздержаться от агрессивных шагов и реваншистской политики.