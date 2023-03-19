20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня в некоторых местах возможны дожди и туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, в горных районах — снег. На отдельных территориях ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла.