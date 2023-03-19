Минобороны Польши начало разворачивать армейские рекрутинговые центры по всей стране, сообщает портал «Военное обозрение».

Центры набирают добровольцев для службы в вооруженных силах страны.

Польские военные проводят широкомасштабную кампанию по привлечению молодежи в ряды военных. В частности, проводятся различные мероприятия и выставки, на которых молодым людям предлагается подписать контракт с Минобороны Польши.

Авторы публикации утверждают, что рекрутинговые центры открылись на фоне заявлений польского президента Анджея Дуды создать самую большую сухопутную армию среди европейских стран. Кроме набора добровольцев, власти ведут активную работу по закупке бронетехники, ракетных и артиллерийских систем из США и Южной Кореи.