КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информагентство «Ренхап».

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи проинформировал, что была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни.

«Усиливая мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможным дополнительным пускам, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении военных.

Подробности о дальности, траектории и времени полета не приводятся.

По данным японских СМИ, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.