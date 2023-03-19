В Турции отмечают 108-летие победы в битве при Чанаккале — одной из самых масштабных и кровопролитных сражений времен Первой мировой войны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил соотечественников с великой победой, сообщает «Анадолу».

В послании к народу, Эрдоган дал высокую оценку героизму сотен тысяч сынов турецкого народа, отдавших жизни в борьбе за государственность.

Глава государства отметил, что турецкий народ навсегда сохранит память о великой победе, достигнутой благодаря отважности турецких воинов.

«С благодарностью чтим память героев и шехидов, которые 108 лет назад одержали победу в Чанаккале, стремясь сохранить присутствие турок в Анатолии и защищая от империалистов исконно турецкие земли», — следует из послания.

Победа в битве при Чанаккале — великая героическая эпопея, за счет которой турецкий народ еще раз заявил миру, что никогда не откажется от своей независимости, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий народ объединился в трудные времена и не позволил врагу ступить на земли, политые кровью шехидов, говорится в послании президента.

Сегодня, работая во благо страны и народа, правительство Турции проявляет ту же волю, что была продемонстрирована в битве при Чанаккале, отметил Эрдоган.

«Мы продолжаем свою борьбу, веря что любые трудности можно преодолеть за счет единства и единения. И впредь ни на минуту не отступимся от своей борьбы, готовы защищать родину и флаг при любых сложившихся условиях, чтобы воздать должное героизму шехидов и ветеранов битвы при Чанаккале»,- следует из текста послания.

Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником и отметил, что с благодарностью и уважением чтит память всех героев, главным образом основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.