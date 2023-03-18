Россия не может добиться снятия международных санкций до тех пор, пока президента Владимира Путина и «детского» омбудсмена Марию Львову-Белову не выдадут Международному уголовному суду.

Об этом в комментарии The New York Times высказался бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп. Он отметил, что решение МУС сделает Путина изгоем.

Куда бы Путин не поехал, ему все время будет грозить арест. «Это никогда не исчезнет», — высказался Рэпп.

Более того, по его словам, Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда.

По мнению Рэппа, в конечном итоге Путин окажется в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступниках. «В противном случае, Путин умрет с этим (ордером), висящим над его головой»