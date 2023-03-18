Канцлер Германии Олаф Шольц приветствует решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Он сказал об этом 18 марта на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисида, сообщает DW.

По его словам, Международный уголовный суд – «это подходящее учреждение для расследования военных преступлений».

«Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас», – казал Шольц.

Japan news пишет, что в ходе переговоров Шольц и Кисида обсудили подготовку к саммиту G7, который состоится в Хиросиме в мае, а также подчеркнули важность продолжения поддержки Украины, которая борется с агрессией России.

«Япония и Германия стремятся к сотрудничеству как никогда раньше, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок», – добавил на пресс-конференции японский премьер.