Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о ситуации Шуше.

«Добро побеждает зло.

За 30 лет в Шуше оккупантами-временщиками не было построено ни одного нового здания, кроме пресловутой «виллы Мхитаряна». Армянское население проживало в уродливых панельных «а-ля хрущевках», историческая часть города просто лежала в руинах. Все вокруг было загажено, заср@но, сплошное запустение и бурьян.

30 лет! Это целая эпоха. И никаких изменений», — написал он в соцсети «Фейсбук».

«И вот в освобожденную Шушу пришли настоящие хозяева — азербайджанцы, и город расцвел! Из пепла возрождаются уникальные архитектурные шедевры и исторические памятники. Новые здания и сооружения будут гармонично вписываться в неповторимый облик этого древнего азербайджанского города.

Так, из пепла, в Карабахе будут возрождены сотни уничтоженных оккупантами деревень, поселков, городов», — отметил он.