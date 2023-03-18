Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале юридической информации, сообщает АПА.

Соглашение, которое было подписано в Баку 26 апреля 2022 года, предусматривает распределение финансовой ответственности России и Азербайджана по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. Действие данного договора распространяется на граждан России и Азербайджана, а также членов их семей.

Документ касается накопительной пенсии, всех видов страховых пенсий, других выплат за счет средств пенсионных накоплений, социальных пенсий. В случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третью страну назначившая пенсию сторона продолжит её выплачивать по выбору гражданина на своей территории либо будет переводить на территорию другой стороны договора.

В документе предусмотрено также, что в случае назначения региональной или федеральной социальной доплаты к пенсии в России учитываются пенсии, которые были установлены в соответствии с законодательством Азербайджана. При этом социальная пенсия в России назначается и выплачивается в соответствии с законодательством РФ, если застрахованное лицо не получает пенсии в Азербайджане.