«В течение 44 дней мы на поле боя продемонстрировали силу азербайджанского народа и его высокие моральные качества. В нашей армии не было ни одного дезертира. В армянской армии, по последним данным, было не 10 тысяч, а 11 тысяч дезертиров», — сказал президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что никто не должен забывать итогов Второй Карабахской войны.

«Все должны принять новые реалии. Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого», — добавил глава государства.