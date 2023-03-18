«Через неделю после начала Второй Карабахской войны мы проливая кровь, освободили село Талыш, поселок Суговушан. Эта военная операция имела огромное значение», — заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Глава государства подчеркнул, что успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны.

«В то же время они повысили моральный дух нашей армии и народа, потому что стратегическое значение села Талыш было известно всем», — подчеркнул И. Алиев.