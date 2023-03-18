Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавущоглу заявил, что Анкара продолжает усилия по продлению «зерновой сделки». Об этом он сказал во время своего визита в Египет, передает телеканал Haber.

18 марта срок зерновой сделки истекал. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продлевает соглашение на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция продолжает взаимодействовать с ООН по этой теме. Он подтвердил, что Москва допустила продление сделки на два месяца.

«Сегодня последний день прошлого соглашения. Мы продолжим усилия, чтобы механизм не останавливался спустя два месяца», — сказал глава турецкого МИД.