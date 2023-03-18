Сегодня была организована первая туристическая поездка в Шушу с участием 40 человек.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

«Впервые организуются туристические поездки на освобожденные от оккупации территории. Туристы уже прибыли в аэропорт Физули из Баку и, как ожидается, будут на Джыдыр-дюзю в 15:00. Поскольку туры рассчитаны на два дня, путешественники будут ночевать в отеле «Хары бюльбюль», — сообщили в ГАТ.

В Агентстве отметили, что туристические поездки будут совершаться раз в неделю.

Двухдневные туры, включая трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида, стоят 215 манатов, трехдневные туры — 370 манатов.