«Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями», — сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района..

«Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет», — отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас», — сказал глава государства.