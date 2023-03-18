В ночь на 18 марта Украина подверглась атаке 16 дронами Shahed, 11 из которых сбила система ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В Днепропетровской области два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в городе Новомосковск, пишет глава обладминистрации Сергей Лысак. На предприятии возник пожар, есть сильные разрушения, сообщает он.

Также повреждены шесть дачных домов рядом с предприятием, еще четыре разрушены до основания, заявил Лысак.

Кроме того, ночью под ракетный обстрел попал город Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его данным, в результате атаки было разрушено заведение общепита.