Западные спецслужбы предполагают, что Китай планирует поставлять России оружие для борьбы с Украиной, пишет издание The Lid.

Белорусский президент Александр Лукашенко посетил Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. Менее десяти лет назад такая встреча носила бы скорее характер политической абстракции. Конечно, она была бы значимой. Но не привязана к последствиям, связанным с позицией Китая в отношении «Пояса и пути» в Беларуси, что это может означать географически для «гибридно-оперативных» возможностей Китая как заинтересованной стороны в украинском конфликте, и какую роль Беларусь будет играть в таком предприятии, как предоставление китайской военной техники России для использования в Украине.

Сегодня у Китая есть плацдарм в Европе. Десять лет назад не существовало экспресс-перевозки, способной доставить китайское оружие из промышленных центров восточного Китая в Беларусь и/или юго-западную часть России, с любым количеством разумных остановок и перевалочных пунктов между ними. Теперь такая возможность есть.

А Китай, имеющий инфраструктуру CRE по всей Беларуси, имеет больше, чем просто несколько грузовых контейнеров.

«Как предполагают некоторые, визит Лукашенко может быть свежим театральным спектаклем: шоу, которое выглядит больше, чем есть на самом деле. Но на самом деле «там», в том, что касается ощутимых связей между Пекином и Минском, гораздо больше, чем когда-либо прежде. И это напрямую относится к последним новостям о позиции Китая в отношении Украины. Это придает нашей новой геовоенной реальности беспрецедентную непосредственность», — отмечает издание.