На 49-й сессии Совета глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в столице Мавритании городе Нуакшоте принято пять резолюций, выдвинутых Азербайджаном. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В документах «Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики», «Поддержка деятельности по экономическому и социальному развитию на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» и «Разрушение и осквернение памятников истории и культуры, следов исламской религии на территории Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» решительно осуждается политика оккупации и агрессии, осуществлявшаяся Арменией против Азербайджана на протяжении почти 30 лет, выражается поддержка правительству и народу Азербайджана в направлении ликвидации тяжелых последствий оккупации, а также в контексте восстановительных и созидательных работ.

Резолюция «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года» осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает общественную кампанию «Справедливость Ходжалы».

В резолюции под названием «Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране» страны-члены организации решительно осуждают смертельное вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года, озвучивается призыв к правительству Ирана тщательно расследовать нападение, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности, и в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обеспечить защиту дипломатических представительств Азербайджана на территории Ирана. В резолюции также приветствуются заявления Секретариата ОИС и государств-членов организации, осуждающие нападение на посольство.